8年前、東京・六本木のマンションで女性を殺害したとして、東京地検はきょう（15日）、マレーシアから先月移送された男を殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは住居不定・職業不詳の高橋伸明被告（47）です。東京地検などによりますと、高橋被告は2018年、東京・六本木の自宅マンションで当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭などを鉄アレイで複数回殴り、殺害した罪に問われています。東京地検