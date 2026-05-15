スチュアート・タートン著、三角和代訳『世界の終わりの最後の殺人』（文藝春秋）が、「第79回日本推理作家協会賞・翻訳部門」を受賞。5月13日に開催された選考会で選出された。 【写真】スチュアート・タートン『世界の終わりの最後の殺人』 日本推理作家協会賞は、協会創設以来の歴史を持つ賞であり、「翻訳部門賞」（愛称「Double Copper Award」）では、その年に日本国内で刊行されたもっとも優