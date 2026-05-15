文藝春秋が刊行する泉秀一の著書『アフリカから来たランナーたち箱根駅伝のケニア人留学生』が、第57回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した。 【写真】『アフリカから来たランナーたち』著者・泉秀一 本作は、箱根駅伝のエース区間「花の2区」を駆け抜けてきたケニア人留学生たちの実像に迫るノンフィクションである。テレビ画面に映りながらも、家族や故郷、来日の動機などがほとんど知られてこなか