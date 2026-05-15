名渡山遼が、6月24日にリリースするアルバム『Beyond the Rainbow』の収録内容を発表。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティストビジュアルも公開となった。 （関連：“天才ウクレレ少年”近藤利樹、初ワンマンで見せた圧倒的実力名渡山遼とのコラボパフォーマンスも） 本作のディスク1には、新規書き下ろしに加え、新旧洋邦のバラエティに富んだ名曲を瑞々しく情感豊かに表現したカバ