計画が未定となっている名鉄の名駅再開発について、投資規模が縮小されることが明らかに。 【写真を見る】名鉄の名古屋駅再開発は｢投資規模を縮小｣ 名鉄岐阜駅周辺は商業施設の解体取りやめ…リニューアル 資材高騰や人手不足が直撃でどうなる？ 資材高騰や人手不足などで、事実上の白紙となっている名鉄の名駅再開発。今年度中に計画の新たな方向性が示されることになっていましたが、5月15日の決算会見で髙粼