関西屈指のリゾート地、淡路島の風景が2027年に一変します。ホテルニューアワジグループは、総事業費約90億円という過去最大規模の投資を行い、島内の東海岸（洲本市）と西海岸（南あわじ市）に全く異なるコンセプトのラグジュアリーホテル2棟を新設することを発表しました。2030年の神戸空港国際化を見据えた本プロジェクトでは、1泊平均30万円を想定する超高付加価値型の施設や、グループ初となるオールインクルーシブ形式を導入