きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒し運転していた２１歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】未明のバイク事故神奈川県に住む男性(21)死亡ヘルメットが外れた状態で発見...転倒後に滑走した跡も（山形・東根市） 警察によりますと、きょう午前２時過ぎ、東根市東根甲の国道１３号で転倒しているバイクが見つかりました。 付近ではバイクを運転していた神奈川県横須賀市の会社員の男性（２１）が心肺停