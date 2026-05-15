東北特殊鋼 [東証Ｓ] が5月15日大引け後(19:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。 同時に、TOBに伴い、前期の期末配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.2％増の5.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.9％→9.1％に改善した。 株探ニュース