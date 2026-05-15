防府市長選挙に立候補を表明しているのは現職で3期目を目指す池田 豊さん68歳と新人で運送会社に勤務する有井 健雄さん35歳です。現職の池田さんは防災対策の強化や子育て支援など6つの施策を重点プロジェクトに掲げる市の第6次総合計画はことしが初年度として「スピード感のあるまちづくりを けん引する強いリーダーが必要」としています。自民党、公明党、国民民主党の各県組織、それに連合山口から推薦を受け