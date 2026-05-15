イオレ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(19:15)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は5.1億円の赤字(前の期非連結は4.9億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は12.7億円の黒字に浮上を見込み、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は5億円の赤字(前年同期非連結は0.4億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の5.1％→1.0％に大幅悪化した。