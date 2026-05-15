○ＭＩＸＩ [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.93％にあたる280万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。 ○まんだらけ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.32％にあたる43万株(金額で1億4878万円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○旭松食品 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる4万5000株(金額で1億0107万円)を上限に、5月18日朝