今が旬の大名タケノコ。十島村と三島村で収穫されたもので、あくが少なくシャキシャキとした食感が特徴です。離島産のタケノコを多くの人に味わってもらおうと、鹿児島市で販売会が開かれました。鹿児島市のおいどん市場与次郎館で開かれた販売会には、開店前から多くの人が並びました。販売されたのは、十島村と三島村の大名タケノコ。あくが少なくシャキシャキとした食感が特徴です。（勝又健誠アナウンサー）「おいど