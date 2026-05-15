コンヴァノ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(19:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は9.5億円の赤字(前の期は0.7億円の黒字)に転落したが、従来予想の39.1億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は58.2億円の黒字に急浮上を見込み、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は39億円の赤字(前年同期は1.6億円の黒字)