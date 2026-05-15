15日、広島県で今年初めて30℃以上の真夏日を観測した。最も気温が高かったのは安芸太田町加計で、最高気温は31.5℃を観測した。そのほか三次市や庄原市、広島市安佐北区三入でも今年初の30℃以上の真夏日となった。農作業中の人は…■女性「暑いですね。1時間ぐらいしたら休まないと無理でしょうね」【2026年5月15日】