15日は県内9つの地点で、今年の最高気温を観測。 島原では「真夏日」となりました。 16日(土)も暑くなる見込みで、予想最高気温は島原で29℃、諫早・大村で27℃、長崎、佐世保で26℃と、多くのところで25℃以上の「夏日」となる見込みです。 熱中症・紫外線対策を心掛けましょう。 ▽15日(金)21時～ 3時間ごとの天気 ▽16日(土)の気温 ▽週間天気