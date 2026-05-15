トルコ・テキルダーで、1列に並んだ駐車の列。そのうちの1台が動き出した瞬間、後ろから走ってきた別の車が衝突。ぶつけられた車は横向きに止まりましたが、突っ込んできた車は2回転してようやく止まりました。衝突したあと25メートルにわたって回転し、めちゃめちゃに。フロントガラスが粉々に割れ、サイドミラーは大きく折れ曲がっています。一方、ぶつけられた車ははずみで前の車に衝突。前の部分が大きく壊れました。子ども2人