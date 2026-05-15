うその投資話で現金約1500万円をだまし取ったとして逮捕された、71歳の中沢正雄容疑者。警視庁によりますと、被害に遭った70代の男性は、証券会社を名乗る人物から指示されアプリをダウンロード。アプリ上では利益が出ていると表示されていました。そこで金を下ろそうとしますが、7000万円が必要と言われます。不審に思い相談した警察の指示でだまされたふりを続けたところ、7000万円を受け取りに来た人物が現行犯逮捕されました。