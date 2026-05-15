空から見た山火事の最前線。画面中央の少し上、横一直線に伸びる赤い線は全て炎。猛烈な勢いで燃え上がっています。アメリカ・フロリダ州で、10日から数日にわたり燃え続ける大規模な山火事が発生。ヘリはすぐ近くの川から水をくみ、燃え広がらないように放水を繰り返していますが、炎は建物に迫ります。フロリダ州森林局によりますと、少なくとも44平方キロメートルが焼失。これは、山手線の内側の7割が燃えたのと同じ広さです。