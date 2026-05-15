5月16日（土）の近畿地方は、日差したっぷり五月晴れ。30℃近い気温の所が多く、熱中症に注意が必要です。 近畿地方は高気圧にしっかりと覆われ、安定した晴れの天気が続くでしょう。紀伊山地付近では雲が出やすいですが、その他は日ざしを遮る雲も少なく、強い日ざしが降り注ぎそうです。日なたは暑くなりますが、空気はカラッとしていますので、日ざしを避けると比較的過ごしやすい見込みです。外でのレジャーや運動を予