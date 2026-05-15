日本サッカー協会は15日、都内で会見を行い、6月に開幕する「FIFAワールドカップ北中米大会」日本代表メンバー26人を発表しました。 【写真で見る】地元・尼崎の「てっちゃん鍋やすもり」での堂安選手 メンバーに選ばれた堂安律選手（27）が子どもの頃から通っていた鍋店でも、なじみの選手のメンバー入りを祝う声が聞かれました。 『堂安選手なんだって？』と尋ねると…？ 堂安選手の地元、尼