福井・美浜町の沖で、釣りからの帰りに遭遇したのは、沈みかけたボートで立ち尽くす男性。太ももまで水につかっています。すぐ隣にはもう1人、しがみつく男性が。風にあおられボートが水没。携帯も水につかり、助けを呼べない状態で30分ほど流されていたといいます。しがみついていた男性から救助しますが、ズボンに海水がたまり、重すぎて上り切れません。ナイフで穴を開け、引き上げます。救助した男性を仲間のボートに預け、取