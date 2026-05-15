15日午前3時半ごろ、炎が家をのみ込みました。静岡・伊東市で、木造2階建ての住宅から上がった火の手。隣の住宅に住む人：いきなり「バーン」と音がして、外を見たら「グワーッ」とすごかった。火は約4時間後に消し止められましたが住宅は全焼。火元の家には夫婦と妻の弟が住んでいて、妻の弟が重傷、70代の夫は軽傷、焼け跡から1人の遺体が見つかり、警察は15日午後、62歳の妻だと発表しました。