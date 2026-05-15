皇族数の確保策に関する与野党の代表者会議が開かれました。会議では、中道改革連合の代表者が女性皇族の夫と子の身分について、皇室典範の付則に「検討事項」として定めるなど、皇室の身分を与える余地を残した党の見解を示しました。これについて各党が意見を述べ、自民党は「容認し得ない」と反発しました。森衆院議長：全党のご理解、ご賛同を得るのは不可能。違いがあってもご納得いただけるような案を作りたい。森衆議院議長