半導体大手のキオクシアホールディングス（ＨＤ）が１５日発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比３７・０％増の２兆３３７６億円で、２兆円を初めて突破した。米国ＩＴ企業のＡＩ（人工知能）関連投資が拡大を追い風に、データセンター（ＤＣ）で記憶媒体として使われるメモリーの販売が好調だった。キオクシアＨＤは１７年に東芝から分社化して発足した。本業のもうけを示す営業利益は９２・７％増の８７０３億