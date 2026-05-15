日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表。MF中村敬斗（スタッド・ランス＝25）が初選出された。中村は所属事務所を通じて初の大舞台に向けて意気込み。「感無量です。子どもたちに笑顔や勇気、夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」などとコメントした。幼稚園の年長だった06年W杯ドイツ大会でブラジル代表FWロナウジーニョに憧れ