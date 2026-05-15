訪問先の北京・中南海で首脳会談に臨んだトランプ米大統領（左）と習近平国家主席/Evan Vucci/Reuters北京（CNN）米国のトランプ大統領は現地時間15日の午後、中国・北京を後にした。米中を険悪な関係に陥らせてきた難題が解決したとの明確な兆候こそなかったものの、中国の習近平（シーチンピン）国家主席との関係には新たな安定がもたらされた。少なくとも現時点では。両首脳は2日間にわたる集中的な二国間会談の中で、イランや