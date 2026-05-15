ゲリラ雷雨から一転、15日はこの時期としては10年に一度とされる暑さとなり、真夏日のところも。一気に夏のような暑さとなる中、各地では初夏のお祭りが始まっています。夏のような日差しが降り注ぎ、半袖や日傘が手放せない暑さとなった大分・日田市。まだ5月なのにもかかわらず、気温は2日連続で真夏日となる30.5度まで上昇しました。列島の天気は今、1日ごとに目まぐるしく変わっています。14日は神奈川・横浜市でゲリラ雷雨が