相席スタート・山粼ケイとCRAZY COCOによるYouTubeチャンネル『#コイワラ』のイベント「お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ」が、5月24日(日)に東京・有楽町よみうりホールで開催される。3度目の開催となる今回は、大人気女性YouTuber・エミリンと2人組YouTuber「パパラピーズ」のタナカガ、そして男性ではレインボー・池田直人、かけおち・青木マッチョをゲストに迎え、恋愛や性の悩みについて“配信なし”で