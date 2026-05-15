◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の佐々木俊輔外野手がチーム単独トップとなる８本目の二塁打を放った。「７番・中堅」で先発出場し、キャベッジの７号ソロで先制した直後の１―０の５回無死だった。初球の１３７キロシンカーを豪快に捉えて右翼線へ。ヘッドスライディングで二塁へ到達し、東京ドームは押せ押せムードで沸き立った。その後、１死三塁から井上温大の左犠飛でホームにかえり、貴