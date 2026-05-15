ＴＢＳ・齋藤慎太郎アナウンサーの鍛え上げた肉体美が話題になっている。１５日までに更新したインスタグラムに「Ａｒｍｄａｙ」と記すと、ジムでの全身ショットを披露。黒いタンクトップ姿で鍛え上げられた腕を公開した。齋藤アナは筋トレの様子を度々インスタグラムにアップし、鍛え抜かれた肉体美を公開している。この投稿に「イケメンの二の腕カッコイイ！！」「凄い！！腕がまた太くなってます」「本当に腕の太さが