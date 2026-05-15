インスタグラム更新大相撲の第69代横綱・白鵬翔さんが自身のインスタグラムを更新。Bリーグの試合をゲスト観戦し、華麗な3ポイント（3P）シュートを決めるシーンを動画で公開すると、ファンから反響が相次いでいる。白鵬さんは「Bリーグ4/25 開催のファイティングイーグルス名古屋×長崎ヴェルカ戦のゲストとして登場させていただきました！バスケ少年だったので、久しぶりのコートにわくわくしました」と報告。名古屋市枇杷島