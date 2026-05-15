５月１５日、一口クラブ「ＤＭＭＢＡＮＵＳＹ」（馬主登録名はＤＭＭドリームクラブ）が、ラヴズオンリーユーの２０２６（牝、父モーリス、栗東・矢作芳人厩舎に入厩予定）を「一口１円」の計４万口で、この日から募集することをホームページで発表した。ラヴズオンリーユーは１９年のオークスのほか、クイーンエリザベス２世Ｃ、ブリーダーズＣフィリー＆メアターフ、香港Ｃ（いずれも２１年）を勝ち、米国エクリプス賞最優