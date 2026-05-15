◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が先制７号ソロを放った。「６番・左翼」で先発出場。両軍無得点の５回先頭でカウント０―２から先発右腕・平良が真ん中付近に投じた１４０キロ変化球を真芯で捉えると、白球は左中間スタンドに飛び込んだ。「打てた事を神に感謝するよ。さらに得点できるように頑張るよ」。打球速度は１８０キロと大台に乗った。３勝目を目指す井