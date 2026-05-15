悪いことをしてしまって謝りたいと思っても、相手に伝えられなければ意味がありません。これは筆者の友人・K恵のお話。K恵が悔やんでも悔やみきれないというお姉さんとのエピソードをご紹介しましょう。 姉の病と気遣い 私と姉は4歳違い。両親がすでに他界したこともあり、姉とはとても仲が良く、お互いに結婚しても良い関係が続いていました。姉は旦那さんの地元へ引っ越してしまったのですが、頻繁に連絡を取ってい