Ｊリーグは１５日、５月１５日の「Ｊリーグの日」を記念し、都内でイベントを開催した。元日本代表ＭＦラモス瑠偉氏（６９）がゲストで登場。この日発表された６月の北中米Ｗ杯の代表メンバーについて、「歴史をつくってほしい。彼らの力ならできる」とエールを送った。代表発表は自宅で見守ったというラモス氏。ＭＦ三笘薫と南野拓実の落選に「まさかだった。怪我だから仕方がない」と驚いたことを明かし、「残念だけど、人生