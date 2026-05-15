メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜のシンボルが、19日から約1年半休館になります。週末に行けるのは16日と17日が最後に。駆け込みで訪れた観光客の姿も。 毎年、国内外から約30万人が来場する岐阜城。 天守閣の補強などの耐震工事を行うため、19日から2027年10月下旬にかけて休館することになりました。 「どうしても私が80歳の記念に来たかった。娘に(休館することを)聞いたのできょうを選んできました」（群馬か