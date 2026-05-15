漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース日本テレビ系「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」（決勝は今夏に生放送）の準々決勝進出者１２２組が１５日までに決まった。予選２回戦がすべて終了。２回戦からはシード権で１回戦を免除された前年度の準決勝進出者も加わり、いよいよ漫才とコント両方での審査がスタート。昨年以上にハイレベルな内容に会場は大いに盛