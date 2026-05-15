サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）で日本代表と対戦するスウェーデンメディアが１５日、同日発表された日本代表メンバーについて報じた。エキスプレッセン紙は「日本の悪夢…三笘と南野が欠場」の見出しで報じた。三笘薫（ブライトン）が９日の試合で負傷したことを伝え「金曜に発表したメンバーに三笘は含まれなかった」と伝えた。南野拓実（モナコ）も欠場することを伝えたうえで「しかし、リバプールＭＦ遠藤航は選ばれ