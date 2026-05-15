◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が、天敵・モンテロに本塁打を許した。０―０で迎えた４回２死、２球目の１２２キロスライダーを左翼席まで運ばれ、先制点を献上した。来日２年目となるモンテロに被弾するのはこれで３度目。２０２５年５月１７日に左越え２ラン、同８月１２日に左翼席へ３ランを浴びていた。