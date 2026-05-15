「About Damn Time」で「第65回グラミー賞」（2023年）の最優秀レコード賞を受賞した歌手リゾが、SNSのアルゴリズムが「音楽業界を破滅させている」と批判した。6月5日にリリース予定の自身にとって3枚目となるスタジオアルバム「BITCH」のプロモーション活動中のリゾだが、SNSのその機能により、すべてのファンが最新情報を受け取れない状況にあると指摘した。 【写真】アルゴリズムに関係なくSNSでは