シント＝トロイデンから現・旧所属計7人が日本代表に選出されたベルギー1部シント＝トロイデンは5月15日、日本代表メンバーにクラブ所属歴を持つ計7人の選手が選出されたと発表した。現所属選手のみならず、過去に在籍した選手たちが現在の日本代表の核を担っている事実に、ファンからは「改めて多い」「すごい」と驚きの声が上がっている。今回の発表によると、現所属からはDF谷口彰悟、FW後藤啓介の2人が選出。さらに、過去