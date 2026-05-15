初夏の日差しを浴び、色鮮やかに咲き誇る約600株のヤマツツジ。上田市真田町の御屋敷公園です。戦国武将の真田氏が、上田城を築く前の居館があったとされる場所で、いまはツツジの名所として知られています。上田市内から「ヤマツツジの色って独特でしょ。きれいですよね」上田市内から「木が大きい。 私が子どものころは小さい木だった」地元の住民が、大切に手入れしているヤマツツジは、4月下旬に咲き始めました。今、見頃を迎