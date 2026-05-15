大相撲5月場所6日目。木曽郡上松町出身の御嶽海、15日の結果です。14日、連敗を止めた東の前頭十四枚目の御嶽海。15日は西の前頭十五枚目、欧勝海をすくい投げで下し、2連勝で、3勝3敗、星を五分に戻しました。16日は西の前頭十六枚目、竜電との一番です。