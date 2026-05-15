ふるさとの特産や文化に触れてもらおうと、岡谷市では、保育園児のみそ作り体験が行われました。園児たちが、力いっぱいつぶしているのは、ゆでた大豆。Q.何を作っているんですか「みそです！」岡谷市の今井保育園で行われたみそ造り体験です。ふるさとの特産や文化に触れてもらう市の事業の一環で、市内のみそ業者が協力し、年長園児13人が参加しました。年長園児は「ここ一番気持ちいい」つぶした大豆に、こうじと塩を入れて混ぜ