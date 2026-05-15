１５日、タラップに姿を見せたトランプ大統領。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京5月15日】米国のトランプ大統領は15日午後、国賓としての中国訪問を終え、大統領専用機で北京を離れた。１５日、空港を離陸する大統領専用機。（北京＝新華社記者／丁林）１５日、タラップに姿を見せたトランプ大統領。（北京＝新華社記者／劉彬）１５日、タラップに姿を見せたトランプ大統領。（北京＝新華社記者／丁林）