ボートレース尼崎は15日、この日に開幕した「「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯」の今節のレースを中止にすると発表した。初日は5Rで1号艇が離岸不能で欠場、3号艇が出遅れというアクシデントが発生。6Rでも同様の事象が起き、さらに7Rのスタート展示では5、6号艇が出遅れとモーター不調が多発。公正・安全なレースの続行が不可能と判断し、緊急点検のため7R以降のレース中止を決定した。原因を探ったところ、