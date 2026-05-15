俳優でアーティストの三山凌輝（27）が15日、大阪市内でミュージカル「愛の不時着」（7月31日〜8月2日＝東京建物BrilliaHALL箕面）の取材会を行った。同作は、韓国の財閥令嬢と北朝鮮軍人の国境を越えたラブストーリーとして日本でも大ヒットしたドラマのミュージカル版。Netflixで配信が始まった直後に見ていたそうで「自分が駆け出しのころで、コロナ禍でちょうど仕事がなくなった時に見て、とっても感銘を受けた」と思