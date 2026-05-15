◇セ・リーグ巨人―DeNA（2026年5月15日東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（29）が15日、東京ドームで行われたDeNA戦に「6番・左翼」で先発出場し、5回に先制点となる7号ソロを放った。4回までDeNA先発・平良の前に1安打に封じられていた。0―0の5回先頭で迎えた第2打席だった。カウント2ボールからの3球目、真ん中に来たシンカーを左中間席に運んだ。2試合連発となった。「打てた事を神に感謝するよ。さらに