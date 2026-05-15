「阪神−広島」（１５日、甲子園球場）広島・モンテロが四回、左越えに５号先制ソロを放った。四回２死走者なし、阪神先発・大竹の内角への１２２キロスライダーをとらえた打球が左翼ポール方向へ。ポールの内側を通過してスタンド中段に着弾した。ＮＰＢ公式アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」によると、推定飛距離は１３３メートルだった。