「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）玉鷲（４１）＝片男波＝は藤凌駕（２３）＝藤島＝にはたき込まれ、初日から６連敗となった。藤凌駕は５勝１敗。稽古でも肌を合わせたことがないという、１８歳年下のホープと対戦。激しく当たって押し込んだが、いなされて体勢を崩し、再び押し込もうとしたところをはたかれて倒れた。幕内残留には６勝、最低でも５勝は必要な状況。“鉄人”玉鷲は「最後は足がついていかな